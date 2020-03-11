Мировой нефтяной рынок перешел к росту

Мировые цены на нефть выросли более чем на 3% после обвала котировок в минувший понедельник. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3,9% до $38,66 за баррель. Цена апрельских фьючерсов WTI продемонстрировала рост на 3,06% до $35,41 за бочку, сообщают «Известия».

Падение нефтяных котировок и последовавшая за этим паника на фондовых биржах стала следствием срыва сделки ОПЕК+, участники которой не смогли договориться о снижении добычи. Российская сторона предлагала продлить действующее соглашение и более детально изучить влияние вспышки коронавируса на мировую экономику и спрос на энергоносители. Члены картеля с такой позицией не согласились.

Власти Саудовской Аравии заявили о планах по наращиванию добычи нефти до 10 миллионов баррелей в сутки, что в перспективе сможет опустить цены на сырье до $20 за баррель.

Накануне министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, комментируя сложившуюся на мировых рынках ситуацию, отметил, что на восстановление прежних ценовых значений может уйти несколько месяцев.