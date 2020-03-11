Легендарное знамя: в Новосибирске встретили «Марафон Победы»

В Новосибирске состоялась акция «Марафон Победы». Чтобы встретить копию легендарного знамени, водруженного над Рейхстагом в знак победы над нацизмом, в центре города собрались сотни человек.

Стяг торжественно пронесли по улицам и установили на Монументе Славы. Желающие возложили цветы к Вечному огню.

Напомним, «Марафон Победы» стартовал во Владивостоке в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ближайшее время знамя встретят в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Пятигорске, а закончится его путешествие в Москве.