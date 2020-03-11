В Росстате назвали самые оплачиваемые сферы деятельности

Названы сферы деятельности с самыми высокими заработными платами. Наиболее крупными размерами отличись финансовая и страховая сферы, средняя зарплата в которых за 2019 год составила 102,99 тысячи рублей.

Следом за страховщиками и финансистами расположилась область добычи полезных ископаемых - работники данной сферы в среднем получали 88,9 тысяч рублей.

По данным Росстата, на третьем месте расположились лица, занятые в сфере информации и связи. Работники данных областей получали в 2019 году зарплату в среднем размере 74,4 тысячи рублей. Далее по списку расположились научные, технические и профессиональные работники - 72,9 тысячи рублей; госуправленцы, работники военной безопасности и соцобеспечения получили 51 тысячу рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на Росстат.

Самые же низкие заработные платы оказались у сотрудников предприятий общепита и гостиниц (27,9 тысяч рублей) и работников сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (31,6 тысяча рублей).