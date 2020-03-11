Пользователи сообщили о масштабном сбое в работе Twitter

Пользователи по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе Twitter, что подтверждается данными портала специализированного Downdetector. При его помощи фиксируются нарушения и сбои в работе популярных сетевых сервисов.

Согласно статистики, у подавляющего большинства владельцев аккаунтов в Twitter (65%) возникли проблемы с загрузкой сайта. Еще 22% пользователей не смогли запустить приложение на своих iPhone и iPad, у 12% наблюдаются проблемы с приложением на Android.