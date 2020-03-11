Экс-премьеру Франции грозит пять лет тюрьмы

Во Франции Национальная финансовая прокуратура потребовала для бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона пять лет лишения свободы за «растрату государственных средств и злоупотребление служебным положением».

Напомним, политик занимал пост премьера при Николя Саркози, в 2017 году участвовал в президентской гонке от «Республиканцев».

Франсуа Фийону грозит провести два года в тюрьме, три года - в условном заключении, и десять лет не заниматься политикой. Проходящая по этому же делу его супруга Пенелопа может получить три года условно и штраф в размере 375 тысяч евро.

Скандал с участием супругов Фийон начался после президентской кампании в 2017 году, когда в прессу просочилась информация о фиктивной зарплате Пенелоппы. Женщина в течение восьми лет занимала фиктивную должность помощника в парламенте страны. Летом в 2018 году Франсуа и Пенелопе предъявили обвинения в хищении государственных средств и в соучастии в злоупотреблении общественным имуществом. Судебный процесс над ними начался в конце февраля.