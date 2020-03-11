Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Петербурге подвели итоги окружного этапа конкурса журналистов «Медиа-АС Запад 2020»

Роман Захаров
05:30 11.03.2020
В номинации «Прорыв» победу одержал специальный корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.
В Петербурге подвели итоги окружного этапа конкурса журналистов «Медиа-АС Запад 2020»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Санкт-Петербурге подвели итоги окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-АС Запад 2020». В этом году в конкурсе журналистского мастерства участвовали 250 представителей различных СМИ.

Было семь номинаций. В одной из них - «Прорыв» - победил спецкор «Звезды» в северной столице Роман Закурдаев. Приз ему вручил командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев. 

«Огромное спасибо всем тем, кто оценил наш труд. Огромную благодарность за содействие в работе выражаю пресс-службе ЗВО. У нас в тележурналистике, как в футболе - побеждает команда, а проигрывает тренер. Эта награда - это труд целого коллектива людей, начиная с продюсеров, редакторов и заканчивая моим оператором Дмитрием Филипповым, который всегда скромно за кадром, но от него зависит то, что мы видим на экране. Еще раз большое спасибо за эту награду», - сказал Закурдаев после церемонии награждения.

Роман Закурдаев не раз освещал важные события Западного военного округа. Работал на самых ответственных маневрах, чтобы показать телезрителям и новую армейскую технику, и высокий уровень подготовки военнослужащих, который они демонстрировали на учениях и армейских соревнованиях.

В феврале этого года конкурсная комиссия Центрального военного округа (ЦВО) определила лучшие работы сотрудников средств массовой информации в окружном этапе Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-АС Центр 2020». Награждение журналистов состоялось за пределами РФ - на 201-й военной базе в Таджикистане. Победителем в номинации «Прорыв года» стал специальный корреспондент «Звезды» Дмитрий Изгагин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.03.2020, 01:23
Опустевший Рим: как выглядят улицы итальянской столицы после вспышки коронавируса
Дата11.03.2020, 05:01
С земли и с воздуха: кадры масштабных учений ЦВО под Оренбургом
Дата10.03.2020, 18:29
«Я не говорил такого»: Кокорин опроверг слова о том, что не хочет возвращаться в «Зенит»
Дата10.03.2020, 17:50
Новейшие танки Т-90М впервые покажут на Параде Победы в Москве
Дата10.03.2020, 09:50
«Это наш праздник»: Путин заявил о невозможности отнять Победу над фашизмом у России
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:53 В стране и мире
Мировой нефтяной рынок перешел к росту
06:53 В стране и мире
Видео
Легендарное знамя: в Новосибирске встретили «Марафон Победы»
06:39 В стране и мире
В Росстате назвали самые оплачиваемые сферы деятельности
06:37 В стране и мире
Пользователи сообщили о масштабном сбое в работе Twitter
06:03 В стране и мире
Видео
Экс-премьеру Франции грозит пять лет тюрьмы
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Белый кролик»: назван новый способ кражи денег в интернете
Видео
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после выписки из клиники
Видео
Новосибирский «Терминатор»: мужчина, не испугавшийся огня из автомата, попал на видео
Врач объяснил, чем опасно частое мытье рук
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры приводят к проблемам с памятью
Видео
Бумага раздора: нешуточная схватка женщин за последний товар в магазине попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.