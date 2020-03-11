В Петербурге подвели итоги окружного этапа конкурса журналистов «Медиа-АС Запад 2020»

В Санкт-Петербурге подвели итоги окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-АС Запад 2020». В этом году в конкурсе журналистского мастерства участвовали 250 представителей различных СМИ.

Было семь номинаций. В одной из них - «Прорыв» - победил спецкор «Звезды» в северной столице Роман Закурдаев. Приз ему вручил командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев.

«Огромное спасибо всем тем, кто оценил наш труд. Огромную благодарность за содействие в работе выражаю пресс-службе ЗВО. У нас в тележурналистике, как в футболе - побеждает команда, а проигрывает тренер. Эта награда - это труд целого коллектива людей, начиная с продюсеров, редакторов и заканчивая моим оператором Дмитрием Филипповым, который всегда скромно за кадром, но от него зависит то, что мы видим на экране. Еще раз большое спасибо за эту награду», - сказал Закурдаев после церемонии награждения.

Роман Закурдаев не раз освещал важные события Западного военного округа. Работал на самых ответственных маневрах, чтобы показать телезрителям и новую армейскую технику, и высокий уровень подготовки военнослужащих, который они демонстрировали на учениях и армейских соревнованиях.

В феврале этого года конкурсная комиссия Центрального военного округа (ЦВО) определила лучшие работы сотрудников средств массовой информации в окружном этапе Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-АС Центр 2020». Награждение журналистов состоялось за пределами РФ - на 201-й военной базе в Таджикистане. Победителем в номинации «Прорыв года» стал специальный корреспондент «Звезды» Дмитрий Изгагин.