Врач объяснил, чем опасно частое мытье рук

В период сезонного заболевания гриппом необходимо тщательно соблюдать гигиену рук и при необходимости мыть их с мылом. Но слишком увлекаться этой процедурой не стоит, так как моющие средства могут не только пересушить кожу, но и смыть с кожи защитный слой. Об этом рассказал радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

«Слишком частое (более 6-8 раз в день) использование моющих средств пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий, которые защищают от инфекций», - рассказал эксперт.

Он добавил, что мыло и гели могут повреждать кожу. Также не стоит увлекаться и антисептиками. По мнению Бессмертного, влажные салфетки и антисептики не смывают грязь с рук, а просто размазывают ее. И лучше мыть руки под проточной водой.

«Как доказала Американская академия педиатрии, просто протирание рук антисептиками не обеззараживает руки. Гораздо более эффективно мытье рук обычной проточной водой», - объяснил аллерголог-иммунолог.

Осенью 2019 года ученые из Киотского университета после проведенных исследований пришли к выводу, что использование антисептиков для рук на спиртовой основе не спасает от вируса гриппа. Выяснилось, что вирус способен выжить даже после двух минут обработки антисептиком и погибает только по истечении четырех минут.