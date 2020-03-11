В России появятся мобильные пункты переписи населения

В России могут появиться мобильные пункты переписи населения. Предполагается, что Росстат откроет их по заявкам компаний.

Как сообщают «Известия», ведомство может организовать пункты переписи в офисах и на производствах. Заместитель главы службы Павел Смелов отметил, что для реализации проекта руководству той или иной компании нужно будет инициировать специальный запрос, после чего Росстат проанализирует ресурсы территориального органа государственной статистики.

Смелов добавил, что на данный момент сложно оценить необходимое количество мобильных переписных участков. Однако Росстат рассчитывает, что активность предприятий будет достаточно высокой.

Идея использовать офисы и предприятия для организации переписи населения пришла из Белоруссии. Коллеги из соседнего государства применили этот метод в ходе переписи в 2019 году. В процессе реализации инициативы выяснилось, что 28% граждан страны предпочли принять участие в мероприятии именно таким образом – не покидая рабочих мест.