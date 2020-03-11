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В Алеппо вновь заработают десятки предприятий

Максим Гриценко
05:00 11.03.2020
Власти района Лерамун планируют вернуть ему статус промышленного центра.
В Алеппо вновь заработают десятки предприятий
© Фото: ТРК "Звезда"

В Сирии начали восстанавливать промышленный центр Алеппо - район Лерамун. За время, которое его удерживали террористы, практически каждый дом в нем был превращен в боевой опорный пункт. Единственным нетронутым строением оставалось здание хлебного завода.

Предприятие находилось почти на передовой, но уцелело и продолжало работать даже под обстрелами. После окончания боевых действий властям всего за несколько недель удалось вывести его на полную мощность, благодаря чему сейчас получается обеспечивать свежей выпечкой почти половину населения города. Теперь хлебзавод намерены еще и расширить.

Район Лерамун полностью разминирован, а власти в настоящий момент собираются вернуть ему статус промышленного центра и заново открыть десятки заводов.

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