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Эксперт рассказал, в каком случае Путин будет участвовать в выборах в 2024 году

Роман Захаров
03:34 11.03.2020
По мнению профессора МГУ Андрея Манойло, если Конституционный суд РФ признает законность поправки в Конституцию, которую предложила Валентина Терешкова, то Владимир Путин получит возможность оставаться у власти до 2036 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru

В случае одобрения поправок в Конституцию РФ об обнулении президентских сроков, предложенных депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, Владимир Путин может принять участие в выборах главы государства в 2024 году, но лишь если этого захотят граждане РФ. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал член Научного совета при Совбезе РФ, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Вариантов развития событий несколько. Если Конституционный суд РФ признает законность поправки, которую предложила Валентина Терешкова, то это будет означать, что в случае утверждения этой поправки на голосовании 22 апреля и введении ее в действие, Владимир Путин получит возможность избираться еще на два президентских срока. То есть он получит возможность оставаться у власти до 2036 года. Это один из вариантов. Второй вариант заключается в том, что Путин, хоть он в целом и одобрил предложение Терешковой, решение по тому, будет ли он баллотироваться на пост президента РФ на следующий срок, не принял. Он об этом и сказал. Там прозвучала следующая формула: Владимир Путин может пойти на выборы президента в 2024 году, но лишь в том случае, если такой будет воля граждан РФ. Если народ этого захочет, тогда Путин, возможно, пойдет», - сказал специалист.

Манойло при этом объяснил свою неуверенность в том, что Путин будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году тем, что «Владимир Владимирович - не просто профессиональный политик, он еще и человек».

«Решение о том, брать ли на свои плечи колоссальную нагрузку, связанную с президентским правлением, принимать только ему одному», - резюмировал эксперт.

Ранее Госдума одобрила поправку, согласно которой число сроков на посту главы государства не препятствует человеку участвовать в качестве кандидата на следующих президентских выборах. Путин допустил введение такой поправки в случае, если за нее проголосуют граждане и решение о ее внедрении примет Конституционный суд. 

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