Китай окажет Италии гуманитарную помощь

Китай предоставит Италии медицинские маски и другие материалы и оборудование, в котором нуждаются итальянские врачи во время вспышки коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Ван И во время телефонного разговора с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

«Мы готовы твердо стоять плечом к плечу с итальянским народом. Несмотря на то, что Китай пока еще сам испытывает серьезную необходимость в медицинских средствах, мы найдем выход и выделим Италии маски и другие медицинские материалы и оборудование, в которых Италия остро нуждается», - приводит слова Ван И агентство «Синьхуа».

Глава МИД Китая отметил, что его страна не забудет ту поддержку, которую оказала Италия в страшные времена, когда вспышка эпидемии была в самом разгаре. Ван И добавил, что Китай готов выслать в Италию группу медиков для оказания помощи в борьбе с болезнью.

«В случае необходимости Китай также готов послать группу медицинских специалистов для оказания Италии помощи в борьбе с эпидемией. В свою очередь, дружественные Италии китайские провинции и города также окажут ей помощь и поддержку», - заявил Ван И.

Накануне специалисты назвали страну с самой большой смертностью от коронавируса. Это оказалась Италия, в которой от болезни умер каждый двадцатый инфицированный.