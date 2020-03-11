Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

Китай окажет Италии гуманитарную помощь

Тамара Астапенкова
04:29 11.03.2020
Глава МИД КНР Ван И и его итальянский коллега Луиджи Ди Майо провели телефонные переговоры.
Китай окажет Италии гуманитарную помощь
© Фото: Cheng Min globallookpress

Китай предоставит Италии медицинские маски и другие материалы и оборудование, в котором нуждаются итальянские врачи во время вспышки коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Ван И во время телефонного разговора с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

«Мы готовы твердо стоять плечом к плечу с итальянским народом. Несмотря на то, что Китай пока еще сам испытывает серьезную необходимость в медицинских средствах, мы найдем выход и выделим Италии маски и другие медицинские материалы и оборудование, в которых Италия остро нуждается», - приводит слова Ван И агентство «Синьхуа».

Глава МИД Китая отметил, что его страна не забудет ту поддержку, которую оказала Италия в страшные времена, когда вспышка эпидемии была в самом разгаре. Ван И добавил, что Китай готов выслать в Италию группу медиков для оказания помощи в борьбе с болезнью.

«В случае необходимости Китай также готов послать группу медицинских специалистов для оказания Италии помощи в борьбе с эпидемией. В свою очередь, дружественные Италии китайские провинции и города также окажут ей помощь и поддержку», - заявил Ван И.

Накануне специалисты назвали страну с самой большой смертностью от коронавируса. Это оказалась Италия, в которой от болезни умер каждый двадцатый инфицированный.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.03.2020, 01:23
Опустевший Рим: как выглядят улицы итальянской столицы после вспышки коронавируса
Дата11.03.2020, 05:01
С земли и с воздуха: кадры учений танкистов ЦВО под Оренбургом
Дата10.03.2020, 18:29
«Я не говорил такого»: Кокорин опроверг слова о том, что не хочет возвращаться в «Зенит»
Дата10.03.2020, 17:50
Новейшие танки Т-90М впервые покажут на Параде Победы в Москве
Дата10.03.2020, 09:50
«Это наш праздник»: Путин заявил о невозможности отнять Победу над фашизмом у России
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
04:29 В стране и мире
Китай окажет Италии гуманитарную помощь
03:57 В стране и мире
Замминистра здравоохранения Британии заразилась коронавирусом и встретилась с Джонсоном
02:08 В стране и мире
В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
01:23 В стране и мире
Видео
Опустевший Рим: как выглядят улицы итальянской столицы после вспышки коронавируса
23:37 В стране и мире
Главнокомандующий ВС Польши заразился коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
05:01 Армия
Видео
С земли и с воздуха: кадры учений танкистов ЦВО под Оренбургом
05:00 В стране и мире
В Алеппо вновь заработают десятки предприятий
04:44 В стране и мире
В России появятся мобильные пункты переписи населения
04:29 В стране и мире
Китай окажет Италии гуманитарную помощь
03:57 В стране и мире
Замминистра здравоохранения Британии заразилась коронавирусом и встретилась с Джонсоном
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Белый кролик»: назван новый способ кражи денег в интернете
Видео
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после выписки из клиники
Видео
Новосибирский «Терминатор»: мужчина, не испугавшийся огня из автомата, попал на видео
Актер из «Игры престолов» и «Звездных войн» скончался во Франции
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры приводят к проблемам с памятью
Видео
Бумага раздора: нешуточная схватка женщин за последний товар в магазине попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.