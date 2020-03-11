Замминистра здравоохранения Британии заразилась коронавирусом и встретилась с Джонсоном

В Великобритании у замминистра здравоохранения Надин Доррис подтвердился положительный тест на коронавирус. Об этом заявила сама парламентарий, занимающаяся вопросами безопасности пациентов и занимающаяся мерами по нераспространению каронавируса в стране.

«Я подтверждаю, что мои тесты на коронавирус дали положительный результат. Как только я об этом узнала, то ушла на домашний карантин. Управление по охране общественного здоровья Англии приступило к изучению моих контактов. Мой офис в парламенте тщательно выполняет все предписания», - заявила член парламента Надин Доррис.

По информации газеты The Times, Надин Доррис до проявления первых симптомов, посещала парламент, присутствовала на приеме, который устраивал премьер-министр Борис Джонсон и встречалась с избирателями.

В своем Twitter замминистра поблагодарила всех за поддержку и добрые пожелания, а также Национальную службу здравоохранения за советы и помощь. Доррис надеется, что самое страшное для нее уже позади.