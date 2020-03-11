Аномальное тепло в Москве спровоцировало преждевременное пробуждение клещей

Из-за аномально теплой погоды, установившейся в Центральном регионе России, раньше времени стали пробуждаться клещи. Переносчики опасных болезней были замечены, в том числе, в Москве.

В целях профилактики укусов этих насекомых специалисты Мосприроды уже начали косить траву возле детских и спортивных площадок, вдоль дорог и тропинок. В столице также убирают валежник, а на территориях парков размещают информационные плакаты и проводят инструктаж для посетителей.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы, гостям и жителям столицы не стоит забывать о простейших мерах личной безопасности: во время прогулки в парках следует надевать закрытую одежду и избегать участков с густой растительностью. Также необходимо осматривать себя, детей и домашних животных на предмет наличия клещей после прогулки.