С полуночи 1 марта в России вступили в силу ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за вспышки каронавируса нового типа. Такое решение было принято оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса.

«С ноля часов 1 марта в отношении Южной Кореи мы останавливаем все авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями, кроме “Аэрофлота” и “дочки” – “Авроры”», - заявляла вице-премьер Татьяна Голикова на бриффинге после завершения заседания оперативного штаба.

С 1 марта «Аврора» будет осуществлять чартерные полеты до тех пор, пока не вывезет всех россиян, находящихся на территории Южной Кореи. На рейсах из России можно перевозить только граждан Республики Корея, в обратном направлении - граждан государств - членов Евразийского экономического союза.

С пятницы, 28 февраля, РФ ввела временный запрет на авиасообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса. Ограничения коснулись регулярных и чартерных рейсов из РФ в Иран и обратно. Запрет не коснулся российского «Аэрофлота» и иранской компании Mahan Air.