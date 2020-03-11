Решения и возможности: эксперт о поправке Терешковой по президентским срокам

Инициатива, выдвинутая депутатом от «Единой России» Валентиной Терешковой, об обнулении президентских сроков после внесения поправок к Конституции, при положительном решении Конституционного суда РФ дает возможность Владимиру Путину в 2024 году вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом в беседе со «Звездой» заявил руководитель компании по связям с общественностью КРОС Сергей Зверев.

«Если говорить о поправке Терешковой, то эта поправка оставляет возможность для Владимира Путина при положительном решении Конституционного суда в 2024 году вновь баллотироваться на пост президента. Эта поправка оставляет ему возможность принять такое решение к окончанию текущего президентского срока. В зависимости от того, как будет складываться ситуация, у Путина будет возможность принять решение - либо баллотироваться на пост главы государства, либо не делать этого», - высказал свое мнение специалист.

Напомним, выступая перед депутатами в Госдуме 10 марта, Владимир Путин заявил, что не считает целесообразным убирать из Конституции ограничение числа президентских сроков. При этом президент отметил, что данная инициатива возможна, если за нее проголосуют люди и одобрит Конституционный суд.