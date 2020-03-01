Стали известны подробности нападения на журналистов Sputnik Турция в Анкаре

В информагентстве Sputnik Турция рассказали подробности инцидента с нападением на своих сотрудников в Анкаре. Сообщается, что нападавшие организовали сразу несколько немалочисленных групп.

«Нападавшие пытались выломать двери. По словам наших сотрудников, которые обратились в полицию и сейчас дают показания, в этих группах было не менее 10 человек в каждой», - сообщает Sputnik Турция.

Также известно, что нападавшие выкрикивали различные националистические лозунги и называли репортеров предателями родины и «русскими шпионами». Пострадавших в результате инцидента нет, а сами нападавшие успели скрыться до прибытия полиции.

Напомним, о нападении в Анкаре сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она также задалась вопросом о том, как личные данные далеко не самых публичных сотрудников стали известны третьим лицам. В отношении дальнейшего развития событий она ожидает реакции полиции на случившееся.