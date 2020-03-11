В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай инфицирования коронавирусом зафиксирован в Турции. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Известно, что заболевший является гражданином Турции и недавно вернулся из поездки в Европу. Глава турецкого Минздрава призвал соотечественников не выезжать за границу, а вернувшихся соблюдать двухнедельный карантин.

«Коронавирус недостаточно силен, чтобы победить меры, предпринятые Турцией», - приводит слова Коджи газета Daily Sabah.

Фахреттин Коджа попросил граждан Турции сохранять спокойствие, не бояться диагнозов и не поддаваться панике, поскольку страна долгое время смогла противостоять вирусу и избежала вспышки заболевания.

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 116 тысяч человек, скончались от болезни более 4,2 тысячи пациентов, смогли победить COVID-19 более 64,2 тысяч человек.