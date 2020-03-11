На Украине запустили флешмоб в поддержку мальчика, исполнившего «Смуглянку»

На Украине запустили флешмоб в поддержку 12-летнего мальчика-сироты Максима Ткачука, которому устроили травлю националисты за исполнение на музыкальном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне песни «Смуглянка».

На лондонской сцене мальчик спел знаменитую «Смуглянку», одевшись в стилизованный под советскую военную форму времен Великой Отечественной войны костюм. Максим лучше всех исполнил песню на военную тему и получил награду - Сертификат для участия в фестивале в Белоруссии и поездку на Мальту.

Мальчик из поселка Турийск Волынской области также получил первую премию и специальный приз «Молодое будущее дарование». Помимо «Смуглянки», он исполнил «Синюю вечность» Муслима Магомаева и «Souvenir» Демиса Руссоса. За чистый и высокий голос Максим получил прозвище Турийский соловей.

Однако, на родине ребенка начали травить в соцсетях и в некоторых СМИ. «Патриотам» не понравилось, что Максим не исполнил на конкурсе ни одной песни на украинском языке. Националисты назвали 12-летнего мальчика «пропагандистом русского мира», а его бабушку (ребенок сирота) и учителей - «предателями».

В поддержку Максима Ткачука украинцы организовали флешмоб, публикуя на своих страницах в соцсетях исполняемые ими песни военных лет, а также знаменитую «Смуглянку».