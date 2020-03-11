«Для меня это личное»: Машков рассказал об акции «Сад памяти»

Потомки участников Великой Отечественной войны должны хранить память о своих предках, сражавшихся с фашизмом. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал Народный артист России Владимир Машков, комментируя стартовавшую международную акцию «Сад памяти».

«Для меня и, я надеюсь, для миллионов граждан нашей страны, и не только граждан нашей страны, так как это международная акция, это абсолютно личное дело. Мы должны хранить память о наших отцах, дедах, прадедах, матерях, детях, замученных в концлагерях и тех, кто будет оставаться для нас вечно живыми. Двадцать семь миллионов деревьев, которые мы высадим по всей территории России, мне кажется это очень правильное, верное дело. Дерево хранит память... Мой дед прошел всю войну. Получил Орден Красной Звезды. Во время штурма Кенигсберга он со своими товарищами взял в плен 80 фашистов, и освободили два квартала под страшным огнем. И для меня это все как сейчас. И мне кажется, мы должны, обязаны хранить память и взращивать этот "Сад памяти". Всегда», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовала международная акция «Сад памяти», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной.

В рамках масштабного мероприятия добровольцы со всех городов нашей страны высадят около 27 миллионов деревьев. По подсчетам экспертов, именно столько граждан Советского Союза погибли во время войны. Первые сады появятся уже через неделю в Крыму и Севастополе.

Для того, чтобы присоединиться к акции, нужно зайти на официальный сайт мероприятия садпамяти2020.рф и заполнить форму.