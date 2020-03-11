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$45-55 за баррель: в Минэнерго дали прогноз по цене на нефть

Тамара Астапенкова
23:46 11.03.2020
По словам замминистра энергетики Павла Сорокина, РФ не ведет ценовую войну с Саудовской Аравией.
$45-55 за баррель: в Минэнерго дали прогноз по цене на нефть
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Цена нефти в 45-55 долларов за баррель - это цена рыночного равновесия. Она удобна для производителей, рассказал в интервью агентству Reuters заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

В Минэнерго считают, что Россия не ведет ценовую войну с Саудовской Аравией. По словам Сорокина, Россия готова снова поговорить с ОПЕК, если возникнет подобная ситуация. Все каналы связи открыты, но, по мнению замминистра, сейчас невозможно сказать, когда снова смогут встретиться страны-экспортеры нефти, поскольку многое зависит от партнеров.

«Мы ни с кем не ведем ценовую войну. Мы конкурентоспособны. Мы наблюдаем за рынком и понимаем, что такая ситуация поможет рынку восстановиться. Дорогие проекты исчезнут », - сказал Сорокин.

В среду, 11 марта, мировые цены на нефть выросли более чем на 3% после обвала котировок в минувший понедельник. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3,9% до $38,66 за баррель. Цена апрельских фьючерсов WTI продемонстрировала рост на 3,06% до $35,41 за бочку.

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