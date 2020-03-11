Названа уязвимая для интернет-мошенников категория россиян

Уровень доверчивости пользователей при мошеннических схемах напрямую зависит от их материального достатка. Такую точку зрения выразил консультант по интернет-безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий, рассуждая о новом виде обмана в Сети.

В интернете распространилась схема, при которой мошенники под видом звезд предлагают пройти опрос на брендированном сайте, обещая за это вознаграждение. После они отправляют на почту человека сообщение о выигрыше и просят провести тестовый платеж, а также выманивают данные банковской карты.

По словам эксперта, такого рода транзакции банкам отследить практически невозможно, а потому следует прежде всего быть бдительными и помнить, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

Чаще же всего, отметил Лукацкий, жертвами мошенников становятся люди из стран с высоким уровнем жизни, хорошими зарплатами и социальной защитой, так как они «расслабляются».

«Россия находится в промежуточной стадии, потому что у нас есть регионы достаточно благополучные, где пользователи имеют деньги и могут попасться на удочку мошенников. Также есть регионы не очень благополучные, и там пользователи гораздо менее доверчивы», - пояснил специалист в беседе с RT.

Ранее эксперт рассказал «Звезде» о способе защиты от телефонных мошенников. В этом может помочь использование двух разных телефонных номеров.