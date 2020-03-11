В Кремле рассказали о принятых мерах предосторожности из-за коронавируса

Все мероприятия Владимира Путина проходят в обычном режиме, но меры предосторожности в связи с распространением коронавируса принимаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока что Кремль не получал дополнительных рекомендаций медиков.

«По сегодняшнему дню вы видите, что все мероприятия идут в обычном режиме, никаких ограничений нет», - заявил представитель президента РИА Новости.

В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения из-за COVID-19 объявила пандемию. А в российском оперативном штабе по контролю за ситуацией сообщили о восьми новых случаях заражения коронавирусом. Шесть инфицированных находятся в Москве, еще два - в области.

В мире число заболевших достигло почти 122 тысяч, жертвами стали более 4300 человек.