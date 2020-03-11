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От недр до прилавка: как будет работать электронная маркировка драгметаллов

Роман Закурдаев
22:43 11.03.2020
В Минфине заявили, что на каждом ювелирном украшении появится бирка, по которой можно будет отследить весь путь его производства.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В России все ювелирные изделия из драгоценных камней и металлов будут маркировать специальным кодом. На каждом таком украшении появится бирка, по которой можно отследить весь путь его производства -  от недр до прилавка. Сделать это решили для того, чтобы избавить ювелирный рынок от наводнивших его подделок. Очень часто отличить, например, природный камень от синтетического не под силу даже профессионалам, необходимо специальное оборудование.

«Специальное оборудование, позволяющее проследить следы роста, следы включений. Наличие всяких перышек, облачков показывает, что камень натуральный. Человек пока так идеально сделать не может», - рассказал ювелир Владимир Кубкин.

Не смогут спасти от подделки даже специальные приборы контроля, ведь у природного и синтетического бриллиантов один и тот же химический состав.

Например, мужу Ирина Протас новогодний подарок обошелся в 50 тысяч рублей. Он купил супруге золотое кольцо с якутским бриллиантом. Но оказалось, что оно сделано вовсе не из благородного металла.

«Из-за того, что золото такое плохое, возникает вопрос, насколько хороший сам камень, насколько он якутский бриллиант. Кроме бирки, никаких сертификатов они не предоставляют», - поделилась Ирина.

Бороться с подделками ювелирных товаров в Министерстве финансов предлагают с помощью новой автоматизированной системы учета золота и драгоценных металлов. Всю продукцию промаркируют и внесут в единую базу данных. 

«Маркировка представляет собой нанесение на товар или его упаковку особого уникального кода. Код наносится в виде этикетки на изделие. Товар отдается дистрибьютору, вся информация о его движении доступна в системе электронного документооборота после считывания кода», - отметили в ведомстве.

Такое решение  Минфина назревало уже давно. Дело в том, что российский рынок наводнен синтетикой, которую часто выдают за натуральную продукцию.

«От этого должен выиграть покупатель и добросовестный производитель. Недобросовестный проиграет, потому что будет сложно в систему ввести контрафактное сырье», - заявил руководитель пресс-службы «Ассоциации ювелиров России» Евгений Савин.

Правда, в ряде западных стран к искусственным бриллиантам совсем другое отношение. Там считают, зачем платить больше, если нет разницы.

«Ответ на вопрос, можно ли их считать настоящими, однозначен. Это настоящие бриллианты. Единственное различие между ними состоит в том, что они созданы человеческими руками», - подчеркнул владелец ювелирного дома Брайн Гэйвин.

В России же в тренде все натуральное.

«Из плюсов синтетических камней можно отметить то, что они гораздо дешевле природных, но и по качественным характеристикам их можно выращивать лучше. Из минусов - это не природный материал, потому что многие природные драгоценные камни покупаются как символ власти», - отметил геммолог Дмитрий Пореченков.

Кроме маркировки и электронного учета драгметаллов и камней, для покупателей  даже планируют разработать специальное мобильное приложение.

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