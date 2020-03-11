В Сирии за сутки зафиксировано восемь обстрелов со стороны террористов

Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу. За прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.

Вместе с тем в провинциях Латакия и Алеппо восемь раз был произведен обстрел со стороны позиций террористов, рассказал на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Военная полиция провела патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке, по трассе М5 в провинциях Хама и Идлиб. Силами армейской авиации выполнено патрулирование по воздуху. Семь турецких колонн сопровождено к наблюдательным постам в зоне деэскалации.

Продолжает также функционировать специальный непрерывный канал для связи между российским Центром по примирению сторон и турецкой стороной.