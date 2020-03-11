Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

В Сирии за сутки зафиксировано восемь обстрелов со стороны террористов

Анна Касаткина
22:37 11.03.2020
Обстрелы были произведены в провинциях Латакия и Алеппо.
В Сирии за сутки зафиксировано восемь обстрелов со стороны террористов
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу. За прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.

Вместе с тем в провинциях Латакия и Алеппо восемь раз был произведен обстрел со стороны позиций террористов, рассказал на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Военная полиция провела патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке, по трассе М5 в провинциях Хама и Идлиб. Силами армейской авиации выполнено патрулирование по воздуху. Семь турецких колонн сопровождено к наблюдательным постам в зоне деэскалации.  

Продолжает также функционировать специальный непрерывный канал для связи между российским Центром по примирению сторон и турецкой стороной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.03.2020, 14:10
Конституционный комитет СФ поддержал закон о поправках в Конституцию
Дата11.03.2020, 17:26
Московскую конференцию по международной безопасности перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Дата11.03.2020, 01:40
СМИ: Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира
Дата11.03.2020, 18:02
В России возобновят выпуск агрегатов для обновленных «Белых лебедей»
Дата10.03.2020, 09:50
«Это наш праздник»: Путин заявил о невозможности отнять Победу над фашизмом у России
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
22:37 В стране и мире
В Сирии за сутки зафиксировано восемь обстрелов со стороны террористов
05:00 В стране и мире
Видео
В Алеппо вновь заработают десятки предприятий
22:37 В стране и мире
Военная полиция РФ сопроводила турецких военнослужащих к наблюдательным пунктам в Идлибе
21:34 В стране и мире
Видео
МО РФ: в результате атак турецких БПЛА получили повреждения два сирийских ЗРПК «Панцирь»
20:38 В стране и мире
Видео
В Минобороны прокомментировали заявление Турции об «уничтоженных» в Сирии комплексах «Панцирь»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
23:07 В стране и мире
На шахте в Коми произошло задымление
23:01 В стране и мире
Названа уязвимая для интернет-мошенников категория россиян
22:54 Армия
Ту-142 выполнили плановый полет над Атлантическим океаном
22:43 В стране и мире
Видео
От недр до прилавка: как будет работать электронная маркировка драгметаллов
22:37 В стране и мире
В Сирии за сутки зафиксировано восемь обстрелов со стороны террористов
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
На память: украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля
«Белый кролик»: назван новый способ кражи денег в интернете
Видео
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после выписки из клиники
Видео
Новосибирский «Терминатор»: мужчина, не испугавшийся огня из автомата, попал на видео
Врач объяснил, чем опасно частое мытье рук
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры приводят к проблемам с памятью
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.