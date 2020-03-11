В ЛНР сообщили о подготовке ВСУ к масштабному наступлению в Донбассе

Народная милиция ЛНР зафиксирована резкое усиление позиций ВСУ по всей линии разграничения. Об этом сообщил политический обозреватель Владимир Карасев со ссылкой на свои источники.

«Я сегодня утром созванивался с ребятами из Первомайска. Отмечается резкое усиление по всей линии разграничения. Военные отмечают, что таким образом украинская сторона прощупывает реакцию народной милиции ЛНР. И в принципе, это один из этапов подготовки масштабного наступления по всей линии фронта, что подтверждает желание Зеленского выйти из Минских соглашений. Он ведь неоднократно говорил, что Минские договоренности не работают, но для того, чтобы западному обществу показать, что они не работают, нужно еще больше убивать мирное население», - пояснил Карасев в студии «Открытого эфира».

ВСУ продолжают дестабилизровать обстановку не только в ЛНР, но и в ДНР. Ранее в правлении Народной милиции ДНР сообщили, что украинские силовики вернулись на позиции у Петровского, где осенью 2019 года состоялся отвод сил и средств.