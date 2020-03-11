Глава МИД Польши признал главную роль СССР в разгроме фашистов

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал главной роль Советского Союза в победе над фашистской Германией. По этому вопросу у России и Польши нет расхождений, заявил он.

Чапутович также отказался уравнивать ответственность СССР и Третьего рейха за начало Второй мировой войны.

«Нет сомнений, что Германия несет основную ответственность», - подчеркнул он в интервью РБК.

Вместе с тем, по его словам, Россия и Польша по-разному смотрят на роль пакта Молотова – Риббентропа и его секретного протокола.

«Это было соглашение Гитлера со Сталиным, на основании которого 17 сентября [1939 года] СССР напал на территорию Польши», - сказал Чапутович.

Министр отметил, что отрицательную роль сыграло и Мюнхенское соглашение, однако «война не началась с Мюнхенского соглашения». Он также упомянул, что большой трагедией для поляков стал Катынский расстрел.