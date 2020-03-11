«Россия пройдет турбулентный период достойно»: Путин обсудил с инвесторами будущие проекты

У российского правительства и Центробанка достаточно ресурсов для сохранения стабильности в текущей экономической ситуации. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с инвесторами в Ново-Огареве. Мероприятие планировалось еще до того, как мировые финансовые рынки вошли в «зону турбулентности» из-за цен на нефть.

«Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно. Есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей, очень серьезной, конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно отразиться и на всей российской экономике - отразиться позитивным образом», - заявил президент.

Проектов запланировано немало: от разработки микросхем до интернет-грантов. Инвесторы сходятся в одном, что в настоящее время стоит вкладывать средства в высокие технологии и специалистов.

«Считаю важным создание исследовательских инженерных лабораторий в армии, где способные новобранцы смогут проходить службу, занимаясь высокими технологиями», - отметил основатель RTP Global (ru-Net Holdings) Леонид Богуславский.

После обвала мировых цен на нефть многих интересует, что будет с российской экономикой и рублем. Центробанк держит курс национальной валюты под контролем, объяснил президент.

«Задача правительства и Центрального банка - сделать так, чтобы всякие негативные явления, связанные с этими процессами, были минимизированы, чтобы граждане Российской Федерации не почувствовали на себе никаких негативных явлений, с этим связанных», - отметил Путин.

С таким же заявлением выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Правительство с Центральным банком делают все необходимое для стабилизации. В частности, сформирована комиссия по повышению устойчивости экономики. Но, как известно, кризис - это время для возможностей, для эффективных инвесторов», - отметил премьер-министр.

Россия готова к ситуации, которая сейчас происходит в мире. Так считает министр финансов Антон Силуанов. Он заявил, что бюджет верстали с учетом низких цен на нефть. Кроме того, по словам главы Минфина, «нефтегазовая игла» уходит в прошлое, вся энергетика составляет меньше четверти ВВП России.

«Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем делать бюджетные корректировки. Мы в полном объеме выполним те задачи, которые поставлены президентом в послании», - заявил Силуанов.

Обвал мирового рынка начался после того, как страны ОПЕК приняли решение о дополнительном сокращении добычи нефти. России поставили низкую квоту, поэтому страна из сделки вышла.

«Российская экономика накопила достаточное количество резервов. Оценки правительственных экспертов, которым я склонен доверять, что мы в течение ближайших 5-6 лет даже при относительно низких ценах на нефть будем выполнять все свои социальные обязательства», - рассказал директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.

А министр энергетики Александр Новак пообещал, что цены на бензин не взлетят. Экономисты уверяют, что не будут дорожать и продукты.