В России призвали ограничить массовые мероприятия и командировки из-за коронавируса

Федеральным и региональным властям в России рекомендовали ограничить массовые мероприятия и командировки госслужащих за границу. Соответствующие уведомления разослал оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Органам власти предлагается сократить количество деловых, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. Предлагается также проводить их в видеоформате или без зрителей, кроме чрезвычайно важных и неотложных.

Помимо этого, в штабе рекомендуют не отправлять сотрудников в заграничные командировки. Исключением могут служить поездки по поручению президента или премьер-министра страны.

В России за последние сутки выявлено восемь человек, заразившихся коронавирусом. Под наблюдением медиков находятся около тысячи. С 13 марта страна частично ограничит авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией.