Военнослужащий погиб в результате ДТП в Сирии

На горном участке автодороги общего пользования аль-Кадмус-Банияс в Сирии 11 марта произошло ДТП с участием автомобиля Урал-4320 авиабазы Хмеймим. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Транспортное средство съехало в кювет и столкнулось с придорожной постройкой. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий, находящийся в кабине автомобиля. Причиной ДТП могла стать техническая неисправность транспорта.