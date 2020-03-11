«Закрытая зона»: власти Италии запретили въезд иностранным туристам

Вся территория Италии на текущий момент объявлена «закрытой зоной»: действует режим чрезвычайной ситуации, изолированы десятки провинций и введены ограничения на передвижение граждан между населенными пунктами. На территорию страны закрыт въезд и для иностранных туристов. Об этом «Звезде» рассказал пресс-секретарь посольства России в Италии Алексей Фадеев.

«В частности, российские туристы, которые, несмотря на рекомендации МИД России, продолжают прилетать в Италию, вынуждены возвращаться обратно тем же рейсом», - отметил Фадеев.

Он добавил, что в виде исключения после соответствующих проверок въезд иностранцев допускается, но при условии, если в этом есть острая служебная необходимость или если визит связан с состоянием здоровья, а также возвращением к постоянному месту жительства на территории Италии.

«Еще раз обращаемся к россиянам с настоятельной просьбой воздержаться в настоящее время от поездок в Италию», - напомнил пресс-секретарь посольства.

Он добавил, что в настоящее время все россияне могут беспрепятственно покинуть территорию Италии.

«Информацию о вылете и частоте полетов просим проверять в колл-центрах авиакомпаний, у которых были приобретены билеты», - рассказал Фадеев.

В среду, 11 марта, в оперативном штабе по борьбе коронавирусом заявили, что Россия с 13 марта запрещает выдачу виз гражданам Италии из-за распространения инфекции. Под исключение попадут визы для деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных целей.

Число зараженных в Италии превысило уже 10100 человек, более 630 скончались.