Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

Результат за 15 минут: в России разработали новый тест на коронавирус

Анна Касаткина
20:05 11.03.2020
Испытания прибора обещают завершить до конца года.
Результат за 15 минут: в России разработали новый тест на коронавирус
© Фото: pixabay

Российские ученые разработали экспресс-тест на коронавирус. Он позволит выявлять наличие заболевания за 15 минут.

Быстрый результат удается получить благодаря методу изотермической полимеразной цепной реакции. Для теста требуется мазок из слизистой носа или глотки.

Финальные испытания прибора могут завершиться до конца года, пояснили в Агентстве стратегических инициатив.

Борьба с распространением коронавируса идет по всему миру: в Аргентине ввели наказание за несоблюдение карантина, в Германии отменяют массовые мероприятия, испанские власти запретили итальянской футбольной команде «Рома» прибытии в страну на матч 1/8 Лиги Европы. Запрет на прием самолетов из Италии также вводит Австрия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.03.2020, 14:10
Конституционный комитет СФ поддержал закон о поправках в Конституцию
Дата11.03.2020, 17:26
Московскую конференцию по международной безопасности перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Дата11.03.2020, 01:40
СМИ: Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира
Дата11.03.2020, 18:02
В России возобновят выпуск агрегатов для обновленных «Белых лебедей»
Дата10.03.2020, 09:50
«Это наш праздник»: Путин заявил о невозможности отнять Победу над фашизмом у России
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
20:28 В стране и мире
«Закрытая зона»: власти Италии запретили въезд иностранным туристам
20:05 В стране и мире
Результат за 15 минут: в России разработали новый тест на коронавирус
19:47 В стране и мире
В России за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
19:30 В стране и мире
ВОЗ объявила пандемию нового типа коронавируса
18:50 В стране и мире
На Украине из-за коронавируса ввели тотальный карантин
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
20:28 В стране и мире
«Закрытая зона»: власти Италии запретили въезд иностранным туристам
20:05 В стране и мире
Результат за 15 минут: в России разработали новый тест на коронавирус
19:47 В стране и мире
В России за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
19:30 В стране и мире
ВОЗ объявила пандемию нового типа коронавируса
19:28 В стране и мире
В США отменили конференцию по коронавирусу из-за коронавируса
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
На память: украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля
«Белый кролик»: назван новый способ кражи денег в интернете
Видео
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после выписки из клиники
Видео
Новосибирский «Терминатор»: мужчина, не испугавшийся огня из автомата, попал на видео
Врач объяснил, чем опасно частое мытье рук
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры приводят к проблемам с памятью
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.