Результат за 15 минут: в России разработали новый тест на коронавирус

Российские ученые разработали экспресс-тест на коронавирус. Он позволит выявлять наличие заболевания за 15 минут.

Быстрый результат удается получить благодаря методу изотермической полимеразной цепной реакции. Для теста требуется мазок из слизистой носа или глотки.

Финальные испытания прибора могут завершиться до конца года, пояснили в Агентстве стратегических инициатив.

Борьба с распространением коронавируса идет по всему миру: в Аргентине ввели наказание за несоблюдение карантина, в Германии отменяют массовые мероприятия, испанские власти запретили итальянской футбольной команде «Рома» прибытии в страну на матч 1/8 Лиги Европы. Запрет на прием самолетов из Италии также вводит Австрия.