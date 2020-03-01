На Украине запретили въезд в Россию по внутренним паспортам

Начиная с 1 марта 2020 года украинские граждане начнут пересекать границу с Россией исключительно по заграничному паспорту. При этом отмечается, что совершение данного действия через неподконтрольные украинской стороне пункты пропуска будет считаться незаконным.

Об этом сообщает так называемое украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ). В соответствии с нововведением, гражданам на территориях ДНР, ЛНР и Крыма предписывается оформить загранпаспорт либо соответствующий пропуск.

Ранее на Украине запланировали ввести температурный контроль въезжающих в страну из России. Так в Киеве надеются предотвратить распространение эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава украинского МВД Арсен Аваков.