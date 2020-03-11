В России за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Шесть из них зафиксировали в Москве, еще два – в Московской области.

По сообщению столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации, один из пациентов – ребенок, однако у него полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является носителем.

Инфицированные в последние две недели посещали Италию. После этого взрослые не ходили работу, а ребенок - в дошкольную группу.

«Установлен полный круг близких контактов всех заболевших – все они уже находятся под медицинским наблюдением», - говорится в сообщении штаба.

Смс-уведомления о необходимости самоизоляции также разослали пассажирам рейсов, которыми прибыли в Россию инфицированные из Вероны 29 февраля и 1 марта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально объявила пандемию нового типа коронавируса. По всему миру насчитывается более 117 тысяч инфицированных, заболевание проникло в 109 стран.