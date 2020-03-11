Опубликовано видео задержания участников группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Крыму
По информации ФСБ, члены организации пропагандировали на полуострове идеологию «всемирного халифата».
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
ФСБ опубликовала кадры задержания участников ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Крыму. На видео можно увидеть момент ареста и убежище экстремистов.
В частности, в ролике показано большое количество запрещенной литературы, которую обнаружили правоохранители.
Силовики задержали четырех участников группировки, название которой переводится как Исламская партия освобождения. По информации ФСБ, на полуострове экстремисты собирали конспиративные собрания местных мусульман и пропагандировали идеологию «всемирного халифата».
* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.