ВОЗ объявила пандемию нового типа коронавируса

Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию нового типа коронавируса. Об этом сообщил гендиректор Тедрос Аданом Гебрейсус.

«Пандемия - это не то слово, которое следует использовать легкомысленно. Это слово, которое в случае неправильной трактовки может вызвать необоснованный страх или необоснованное признание того, что борьба окончена. Но, хочу вас уверить, описание ситуации как пандемии не отменяет действий ВОЗ и тех стран, в которых обнаружен коронавирус», - отметил глава организации.

Пандемией обычно называют сильную эпидемию, которая характеризуется распространением вируса на всей территории страны, где произошел очаг заражения, затрагивает сопредельные государства, а иногда и многие страны мира.

Кроме того, глава ВОЗ заявил, что организация следит за ситуацией с коронавирусом круглосуточно. Гебрейсус предупредил, что в ближайшие дни и недели число зараженных и скончавшихся может увеличиться.

По последней информации, по всему миру COVID-19 болеют свыше 121 тысячи человек, скончались 4 373.