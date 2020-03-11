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ВОЗ объявила пандемию нового типа коронавируса

Иван Линдеманн
19:30 11.03.2020
Гендиректор организации пообещал, что ВОЗ и страны, где зафиксировано заболевание, продолжат борьбу с распространением COVID-19.
ВОЗ объявила пандемию нового типа коронавируса
© Фото: Cheng Min, globallookpress

Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию нового типа коронавируса. Об этом сообщил гендиректор Тедрос Аданом Гебрейсус.

«Пандемия - это не то слово, которое следует использовать легкомысленно. Это слово, которое в случае неправильной трактовки может вызвать необоснованный страх или необоснованное признание того, что борьба окончена. Но, хочу вас уверить, описание ситуации как пандемии не отменяет действий ВОЗ и тех стран, в которых обнаружен коронавирус», - отметил глава организации. 

Пандемией обычно называют сильную эпидемию, которая характеризуется распространением вируса на всей территории страны, где произошел очаг заражения, затрагивает сопредельные государства, а иногда и многие страны мира

Кроме того, глава ВОЗ заявил, что организация следит за ситуацией с коронавирусом круглосуточно. Гебрейсус предупредил, что в ближайшие дни и недели число зараженных и скончавшихся может увеличиться. 

По последней информации, по всему миру COVID-19 болеют свыше 121 тысячи человек, скончались 4 373. 

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