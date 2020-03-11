В США отменили конференцию по коронавирусу из-за коронавируса

Круглый стол на тему «Ведение бизнеса в условиях эпидемии коронавируса», который был запланирован в Нью-Йорке на пятницу, 13 марта, отменен. Причиной стало распространение COVID-19.

По информации Bloomberg, Совет по международным отношениям, выступающий организатором, отменил также и другие бизнес-конференции, намеченные на ближайшее время в Вашингтоне и Нью-Йорке. В это число вошел также Международный нью-йоркский автосалон, который должен был пройти с 10 по 19 апреля.

По последней информации, в США коронавирусом заражены свыше тысячи человек, скончались 23. По всему миру число заболевших превысило 121 тысячу, жертвами стали 4373.