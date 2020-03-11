Суд приговорил продюсера Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

Суд штата Нью-Йорк приговорил бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Его обвинили в сексуальном насилии.

Ранее присяжные заседатели вынесли Вайнштейну обвинительный приговор по двум пунктам, один из них - изнасилование стилистки Джессики Манн. Еще по трем пунктам, включая более серьезное насилие, из-за которого продюсеру могло грозить пожизненное заключение, его оправдали.

Первые обвинения против Вайнштейна появились в октябре 2017 года. Тогда несколько десятков женщин заявили, что продюсер принуждал их к отношениям сексуального характера, а взамен обещал продвижение по карьерной лестнице. По информации New York Times, это длилось в течение десятилетий.

Среди женщин, выдвинувших обвинения против продюсера, оказались известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.

После громкого скандала Вайнштейн был уволен из собственной компании. Позднее он извинился перед женщинами, признав, что причинил им «немало боли». Однако обвинения в изнасиловании отверг.

Помимо нью-йоркского суда дело также рассматривает суд Лос-Анджелеса, где ему предъявлены обвинения в двух изнасилованиях, произошедших в 2013 году.