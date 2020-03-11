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Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к 9 годам заключения

Иван Линдеманн
18:53 11.03.2020
Его признали виновным в растрате при поставках сахара и топлива.
Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к 9 годам заключения
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова к 9 годам заключения в колонии общего режима. Его признали виновным в растрате средств, которые были выделены на закупку сахара и топлива. 

«Коршунов совершил растрату с использованием своего служебного положения», - огласила вердикт судья. 

Прокуратура просила назначить Коршунову наказание в виде 12 лет колонии.

Вместе с ним по делу также проходят бывшие замначальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.

Экс-замглавы ФСИН был задержан в сентябре 2017 года. Против него возбудили шесть уголовных дел, три из которых связаны с мошенничеством при выполнении госзаказов на закупку обуви, еще одно - с растратой денег при закупке сахара и топлива, пятое - со злоупотреблением полномочиями при строительстве СИЗО в Крыму, шестое - с получением взятки. Ни по одному из дел Коршунов вину не признает. 

В прошлом году экс-замглавы ФСИН уже был осужден на 7 лет колонии за хищение более 260 миллионов рублей при производстве обуви для ведомства. 

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