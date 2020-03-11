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На Украине из-за коронавируса ввели тотальный карантин

Анна Касаткина
18:50 11.03.2020
В стране закрываются все учебные заведения и вводится запрет на проведение массовых мероприятий.
На Украине из-за коронавируса ввели тотальный карантин
© Фото: Hennadii Minchenko Keystone Press Agency Globallookpress

На Украине ввели карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Он будет действовать с 12 марта по 3 апреля.

В связи с карантином в стране закрываются все учебные заведения, вводится запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 200 человек, даже без зрителей, закрывается авиасообщение с некоторыми странами.

«Будет закрыта большая часть контрольно-пропускных пунктов (на границе). С 219 останется 49», - написала на своей странице депутат Верховной рады Виктория Сюмар.

Количество заразившихся пневмонией нового типа в мире составляет более 117 тысяч человек, четыре тысячи скончались. Инфекция охватила уже 109 стран и территорий.

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