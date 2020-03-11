«Сад памяти»: миллионы деревьев высадят добровольцы в память о погибших в годы войны

Международная акция «Сад памяти», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Москве.

В рамках масштабного мероприятия добровольцы со всех городов нашей страны высадят около 27 миллионов деревьев. По подсчетам экспертов, именно столько граждан Советского Союза погибли во время войны. Первые сады появятся уже через неделю в Крыму и Севастополе.

Для того чтобы присоединиться к акции, нужно зайти на официальный сайт мероприятия садпамяти2020.рф. и заполнить форму.