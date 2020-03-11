Мишустин освободил от должности первого замминистра здравоохранения Яковлеву
Ее назначили на пост первого заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства.
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Татьяна Яковлева, занимающая пост первого заместителя министра здравоохранения России, освобождена от должности. Это следует из распоряжения правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Там отмечается, что Яковлева назначена на должность первого заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства.
Пост первого заместителя министра здравоохранения Татьяна Яковлева занимала с 2018 года, до этого она в течение 8 лет работала замминистра.