Путин призвал готовится к серьезной конкурентной борьбе на рынке

Россия пройдет турбулентный период в экономике страны достойно, ключевые отрасли производства выйдут из него окрепшими и готовыми к конкурентной борьбе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с инвесторами.

«Есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства РФ вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе», - сказал российский лидер.

Он отметил, что у Центробанка и правительства достаточно ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность и условия для макроэкономической устойчивости. Задача этих институтов, подчеркнул Путин, - минимизировать возможные негативные явления и сделать так, чтобы граждане страны их не почувствовали на себе.

По мнению президента, процессы, которые в данный момент происходят в экономике, с одной стороны создают проблемы, а с другой – возможности. Особенно важно в этом контексте инвестирование в экономику, в высокотехнологичные ее сферы, добавил глава государства.

Ранее в Центробанке заявили о готовности задействовать необходимые инструменты для сохранения финансовой стабильности на рынках. Так, регулятор отказался от покупки валюты на внутреннем рынке.

В марте курсы доллара и евро обновили максимумы, установленные в 2016 году, поднявшись до 73,47 и 83,77 рублей соответственно. Мировые цены на нефть упали на фоне срыва сделки ОПЕК+.