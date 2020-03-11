«Касается только действующего президента»: в Госдуме рассказали о поправке по президентским срокам

Поправка об обнулении президентских сроков после внесения изменений в Конституцию касается только действующего президента России. Такое пояснение РИА Новости дал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Он может стать кандидатом, если Конституционный суд подтвердит конституционность и если граждане за это проголосуют. Вот у него это может возникнуть», - сказал депутат.

Также он заявил, что баллотироваться в президенты может и Дмитрий Медведев, потому что он занимал пост главы государства всего один раз.

«А запрет не более двух сроков. Так что у него еще есть возможность», - подчеркнул Крашенинников.

С инициативой внести в Конституцию страны поправку об обнулении президентских сроков во вторник, 10 марта, на заседании Госдумы выступила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова.

Владимир Путин заявил, что не считает целесообразным убирать из основного закона ограничение числа президентских сроков. Он добавил, что инициатива будет возможна, если ее поддержат граждане и одобрит Конституционный суд.

В среду, 11 марта, Госдума и Совет Федерации поддержали закон о поправках в Конституцию, в числе которых оказалась и поправка о президентских сроках.