Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Изменения в Конституцию ТЕГИ

«Касается только действующего президента»: в Госдуме рассказали о поправке по президентским срокам

Иван Линдеманн
17:10 11.03.2020
Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что это будет возможно с одобрения граждан РФ и Конституционного суда.
«Касается только действующего президента»: в Госдуме рассказали о поправке по президентским срокам
© Фото: kremlin.ru

Поправка об обнулении президентских сроков после внесения изменений в Конституцию касается только действующего президента России. Такое пояснение РИА Новости дал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Он может стать кандидатом, если Конституционный суд подтвердит конституционность и если граждане за это проголосуют. Вот у него это может возникнуть», - сказал депутат.

Также он заявил, что баллотироваться в президенты может и Дмитрий Медведев, потому что он занимал пост главы государства всего один раз.

«А запрет не более двух сроков. Так что у него еще есть возможность», - подчеркнул Крашенинников.

С инициативой внести в Конституцию страны поправку об обнулении президентских сроков во вторник, 10 марта, на заседании Госдумы выступила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова.

Владимир Путин заявил, что не считает целесообразным убирать из основного закона ограничение числа президентских сроков. Он добавил, что инициатива будет возможна, если ее поддержат граждане и одобрит Конституционный суд.

В среду, 11 марта, Госдума и Совет Федерации поддержали закон о поправках в Конституцию, в числе которых оказалась и поправка о президентских сроках.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.03.2020, 14:10
Конституционный комитет СФ поддержал закон о поправках в Конституцию
Дата11.03.2020, 17:26
Московскую конференцию по международной безопасности перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Дата11.03.2020, 01:40
СМИ: Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира
Дата10.03.2020, 17:50
Новейшие танки Т-90М впервые покажут на Параде Победы в Москве
Дата10.03.2020, 09:50
«Это наш праздник»: Путин заявил о невозможности отнять Победу над фашизмом у России
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Изменения в Конституцию
17:10 В стране и мире
«Касается только действующего президента»: в Госдуме рассказали о поправке по президентским срокам
16:17 В стране и мире
В Госдуме одобрили уголовное наказание за нарушения на голосовании по Конституции
15:41 В стране и мире
Видео
Совет Федерации одобрил закон о поправках к Конституции
14:10 В стране и мире
Конституционный комитет СФ поддержал закон о поправках в Конституцию
13:28 В стране и мире
Видео
ЦИК представил логотип и слоган для голосования по поправкам в Конституцию
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
17:32 В стране и мире
Мишустин освободил от должности первого замминистра здравоохранения Яковлеву
17:30 В стране и мире
Видео
Путин призвал готовится к серьезной конкурентной борьбе на рынке
17:26 Армия
Московскую конференцию по международной безопасности перенесли на 2021 год из-за коронавируса
17:10 В стране и мире
«Касается только действующего президента»: в Госдуме рассказали о поправке по президентским срокам
17:01 Армия
Видео
Найти и ликвидировать: спецназ уничтожил «бандитов» в Самарской области
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
На память: украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля
«Белый кролик»: назван новый способ кражи денег в интернете
Видео
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после выписки из клиники
Видео
Новосибирский «Терминатор»: мужчина, не испугавшийся огня из автомата, попал на видео
Врач объяснил, чем опасно частое мытье рук
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры приводят к проблемам с памятью
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.