Автомобилистов призвали повременить со сменой зимней резины на летнюю

Водителям в европейской части России пока не стоит менять зимние шины на летние. По прогнозу синоптиков, к концу недели ожидается возврат холодной погоды и снега.

В ночь на 15 марта температура опустится до минус 2-4 градусов, днем будет около нуля, на землю опустится небольшой снежный покров.

«Автомобилисты столкнутся на большей части европейской территории России с гололедицей. Холод дотянется до юга Черноземья», - предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с «Известиями».

По словам синоптика, морозы продержатся три-пять суток, а затем дневная температура вернется к плюсовым значениям. Полноценная весна придет к жителям Центральной России в конце марта, апрель и май ожидаются теплыми - температура превысит климатическую норму.

Ранее эксперты дали советы по правильной смене шин. Так, автомобилисты часто допускают ошибки при установке шин, а также невнимательно относятся к их сроку годности.