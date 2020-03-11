В Госдуме одобрили уголовное наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Государственная дума Российской Федерации в среду, 11 марта, приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, касающиеся установления ответственности за нарушения на выборах, в том числе на общероссийском голосовании по Конституции.

По словам председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, речь идет не о введении нового уголовного наказания, а о распространении текущего на те деяния, которые связаны с нарушениями на голосовании.

Изменения предлагается внести в четыре статьи УК: «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», «Фальсификация избирательных документов, документов референдума», «Фальсификация итогов голосования», «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме».

Статьи предусматривают три вида наказаний: штраф до миллиона рублей, либо общественные работы, либо лишение свободы сроком до пяти лет.

В среду, 11 марта, Госдума и Совет Федерации одобрили закон о поправках к Конституции. Общероссийское голосование состоится 22 апреля. Этот день объявлен нерабочим.