Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Изменения в Конституцию ТЕГИ

В Госдуме одобрили уголовное наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Иван Линдеманн
16:17 11.03.2020
Статьи предусматривают штраф до миллиона рублей, либо общественные работы, либо лишение свободы сроком до пяти лет.
В Госдуме одобрили уголовное наказание за нарушения на голосовании по Конституции
© Фото: Табылды Кадырбеков, РИА Новости

Государственная дума Российской Федерации в среду, 11 марта, приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, касающиеся установления ответственности за нарушения на выборах, в том числе на общероссийском голосовании по Конституции.

По словам председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, речь идет не о введении нового уголовного наказания, а о распространении текущего на те деяния, которые связаны с нарушениями на голосовании.

Изменения предлагается внести в четыре статьи УК: «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», «Фальсификация избирательных документов, документов референдума», «Фальсификация итогов голосования», «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме».

Статьи предусматривают три вида наказаний: штраф до миллиона рублей, либо общественные работы, либо лишение свободы сроком до пяти лет.

В среду, 11 марта, Госдума и Совет Федерации одобрили закон о поправках к Конституции. Общероссийское голосование состоится 22 апреля. Этот день объявлен нерабочим.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.03.2020, 14:10
Конституционный комитет СФ поддержал закон о поправках в Конституцию
Дата11.03.2020, 17:26
Московскую конференцию по международной безопасности перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Дата11.03.2020, 01:40
СМИ: Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира
Дата10.03.2020, 17:50
Новейшие танки Т-90М впервые покажут на Параде Победы в Москве
Дата10.03.2020, 09:50
«Это наш праздник»: Путин заявил о невозможности отнять Победу над фашизмом у России
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Изменения в Конституцию
17:10 В стране и мире
«Касается только действующего президента»: в Госдуме рассказали о поправке по президентским срокам
16:17 В стране и мире
В Госдуме одобрили уголовное наказание за нарушения на голосовании по Конституции
15:41 В стране и мире
Видео
Совет Федерации одобрил закон о поправках к Конституции
14:10 В стране и мире
Конституционный комитет СФ поддержал закон о поправках в Конституцию
13:28 В стране и мире
Видео
ЦИК представил логотип и слоган для голосования по поправкам в Конституцию
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
17:32 В стране и мире
Мишустин освободил от должности первого замминистра здравоохранения Яковлеву
17:30 В стране и мире
Видео
Путин призвал готовится к серьезной конкурентной борьбе на рынке
17:26 Армия
Московскую конференцию по международной безопасности перенесли на 2021 год из-за коронавируса
17:10 В стране и мире
«Касается только действующего президента»: в Госдуме рассказали о поправке по президентским срокам
17:01 Армия
Видео
Найти и ликвидировать: спецназ уничтожил «бандитов» в Самарской области
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
На память: украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля
«Белый кролик»: назван новый способ кражи денег в интернете
Видео
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после выписки из клиники
Видео
Новосибирский «Терминатор»: мужчина, не испугавшийся огня из автомата, попал на видео
Врач объяснил, чем опасно частое мытье рук
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры приводят к проблемам с памятью
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.