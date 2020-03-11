В Крыму задержали четырех участников террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

ФСБ задержала в Крыму четырех участников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. По информации силовиков, группировка вела на территории полуострова деятельность, направленную на свержение действующей власти насильственным путем.

«Члены террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата"», - говорится в сообщении ведомства.

Во время обысков в ячейке организации обнаружили большое количество запрещенной литературы. По информации силовиков, экстремисты устраивали конспиративные собрания среди местных мусульман, где пропагандировали свою идеологию и призывали вступать в их ряды.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* (в переводе «Исламская партия освобождения») действует практических по всему миру, ее цель – устранение немусульманских правительств и установление исламской власти на всех территориях. Организация признана террористической и запрещена в России по решению Верхового суда от 2003 года.

* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.