Совет Федерации одобрил закон о поправках к Конституции

Совет Федерации в среду, 11 марта, одобрил закон о поправках к Конституции. Документ поддержали 160 сенаторов, трое воздержались, один высказался против.

Выступая на заседании, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что рассмотренные сенаторами изменения - одни из главных вопросов новейшей истории России. Она отметила, что за прошедшие с момента принятия текущей Конституции годы страна проделала значительный путь и накопила серьезный опыт.

«Появились новые вызовы и угрозы, и мы не можем не учитывать их в наших решениях», - отметила Матвиенко.

Ранее закон о поправке в основной закон на пленарном заседании одобрила Госдума. За принятие проголосовали 383 депутата, 43 предпочли воздержаться, против никто не высказался.

Теперь документ для рассмотрения передадут субъектам РФ. Он будет считаться одобренным только после того, как его поддержат две трети региональных парламентов.

После этого для окончательного утверждения закона Совет Федерации 14 марта соберется на очередное заседание. Общероссийское голосование по изменениям в Конституции состоится в среду, 22 апреля. Для всех жителей страны этот день будет нерабочим.

Отметим, что поправки к основному закону меняют круг полномочий парламента, закрепляют перед гражданами социальные гарантии, вводят запрет на отчуждение территорий РФ, устанавливают статус русского языка, а также позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на выборах в 2024 году.