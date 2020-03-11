В Петербурге ФСБ обыскивает офисы холдинга «Фаэтон» по делу о мошенничестве с кредитами: видео

Федеральная служба безопасности проводит обыски в офисах холдинга «Фаэтон» в Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве с кредитными договорами Россельхозбанка. По версии следствия, более миллиарда рублей были растрачены на непредусмотренные цели, а кредитные обязательства – не выполнены.

Утром 11 марта силовики выехали по 15 адресам, связанных с группой компаний «Фаэтон». Обыски проходят в офисах нескольких юридических лиц и квартирах менеджеров.

Дело о мошенничестве было возбуждено в октябре прошлого года. В период с 2006 по 2019 год в Россельхозбанке были взяты кредиты на сумму в 1,1 миллиарда рублей. Помимо невыполненных обязательств, группу компаний подозревают в намеренном выводе с баланса заемщиков залогового имущества, что создало для банка искусственные сложности, сообщает 47News. В уголовном деле фигурируют фирмы холдинга «Аэро», «Копорье», «Ударник» и другие.

Группа компаний принадлежит петербургскому бизнесмену Сергею Снопку. В структурах с 2013 года идет банкротство, так как общая задолженность холдинга перед банками составляет более семи миллиардов рублей.