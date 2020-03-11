В Подмосковье ограбили дом замглавы ЯНАО
Злоумышленники ворвались в дом, связали находившегося в нем мужчину, похитили деньги и награды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Подмосковных Котельниках совершено ограбление частного дома, принадлежащего заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.
«По факту нападения проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сумма ущерба устанавливается, работает следственно оперативная группа», - рассказали в региональном ГУ МВД.
По предварительной информации, неизвестные ворвались в дом, связали и избили, находившегося в нем мужчину. Предположительно, хозяина дома. Злоумышленники похитили около 200 тысяч евро и награды. Злоумышленники скрылись на автомобиле и были вооружены пистолетами.