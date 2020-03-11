В Подмосковье ограбили дом замглавы ЯНАО

«Я не говорил такого»: Кокорин опроверг слова о том, что не хочет возвращаться в «Зенит»

По предварительной информации, неизвестные ворвались в дом, связали и избили, находившегося в нем мужчину. Предположительно, хозяина дома. Злоумышленники похитили около 200 тысяч евро и награды. Злоумышленники скрылись на автомобиле и были вооружены пистолетами.

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