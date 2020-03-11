Белоусов заявил о риске роста цен на бытовую технику и лекарства из-за ослабления рубля

Из-за ослабления рубля в России существует риск роста цен на бытовую технику и лекарственные препараты. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Он подчеркнул, что власти могут принять меры для того, чтобы сдержать цены на жизненно необходимые медикаменты. Кроме того, по словам Белоусова, инфляция в стране в этом году будет около 4% и вряд ли поднимется выше.

«Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не должны, естественно, дорожать ни при каких обстоятельствах. Но пока каких-то фатальных угроз нет», - добавил первый вице-премьер.

Также Белоусов заявил, что рисков спада экономики России правительство пока не видит. Власти отслеживают ситуацию на мировых рынках. Страна, по словам первого вице-премьера, пока идет по более-менее позитивному сценарию.

«Более того, сама структура и характер отскока, который сегодня произошел (нефть, показатели фондового рынка, активность и запросы населения), мы видим, что более-менее все пока идет в предсказуемом коридоре», - сказал Белоусов.

Он отметил, что очень многое в настоящее время зависит от того, будет ли вторая волна волатильности.

Напомним, что после того, как страны ОПЕК+ не смогли продлить соглашение по сокращению добычи сырья, произошел обвал нефтяных котировок, что привело к снижению курса рубля по отношению к бивалютной корзине.