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Белоусов заявил о риске роста цен на бытовую технику и лекарства из-за ослабления рубля

Иван Линдеманн
14:53 11.03.2020
Он подчеркнул, что власти могут принять меры для того, чтобы сдержать цены.
Белоусов заявил о риске роста цен на бытовую технику и лекарства из-за ослабления рубля
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Из-за ослабления рубля в России существует риск роста цен на бытовую технику и лекарственные препараты. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Он подчеркнул, что власти могут принять меры для того, чтобы сдержать цены на жизненно необходимые медикаменты. Кроме того, по словам Белоусова, инфляция в стране в этом году будет около 4% и вряд ли поднимется выше. 

«Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не должны, естественно, дорожать ни при каких обстоятельствах. Но пока каких-то фатальных угроз нет», - добавил первый вице-премьер. 

Также Белоусов заявил, что рисков спада экономики России правительство пока не видит. Власти отслеживают ситуацию на мировых рынках. Страна, по словам первого вице-премьера, пока идет по более-менее позитивному сценарию. 

«Более того, сама структура и характер отскока, который сегодня произошел (нефть, показатели фондового рынка, активность и запросы населения), мы видим, что более-менее все пока идет в предсказуемом коридоре», - сказал Белоусов. 

Он отметил, что очень многое в настоящее время зависит от того, будет ли вторая волна волатильности. 

Напомним, что после того, как страны ОПЕК+ не смогли продлить соглашение по сокращению добычи сырья, произошел обвал нефтяных котировок, что привело к снижению курса рубля по отношению к бивалютной корзине. 

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